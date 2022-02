La definizione e la soluzione di: Coreografia in curve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OLA

Significato/Curiosità : Coreografia in curve

Lindsay Kemp (categoria Coreografi britannici) interpretano in modi totalmente differenti la loro arte. Lavora in varie compagnie di danza, teatro, teatro-danza, cabaret, musical, mimo, coreografa perfino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con coreografia; curve; coreografia allo stadio; Si usano in una classica coreografia degli ultras; coreografia in curva; Le curve lungo i fiumi; Linee senza curve ; Hanno punte ricurve ; Sono curve nelle sciabole;