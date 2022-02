La definizione e la soluzione di: Conventi speciali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CERTOSE

Significato/Curiosità : Conventi speciali

Sacro Convento superiore religioso del Sacro Convento di Assisi, termine che del resto lo stesso san Francesco "impone" ai superiori dei Conventi del suo Ordine. In un documento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con conventi; speciali; Cortile con loggiato presente in molti conventi ; Un tempo, presso i conventi , vi venivano lasciati i trovatelli; L'elezione nelle conventi on degli Stati Uniti; L'elezione nelle conventi on degli USA; Una sua speciali tà è la fossa olimpica; Hanno tutti poteri speciali ; Uno speciali sta in ponti d oro; Si misurano in 5 speciali tà; Cerca nelle Definizioni