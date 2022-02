La definizione e la soluzione di: Si coniuga per rendere le acque marine potabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISSALARE

Significato/Curiosità : Si coniuga per rendere le acque marine potabili

Altre definizioni con coniuga; rendere; acque; marine; potabili; coniuga le... per il poeta; Si coniuga con le unghie; Verbo coniuga to... dal sottomesso; Verbo... coniuga to dal pane; rendere inutile; Permette di comprendere la natura di una sostanza; Prendere il mare; Prendere alle spalle; Vi nacque Simón Bolivar; Lo sono le acque che defluiscono; Fendere... le acque ; Un pesce che si alleva in acque stagnanti; Insenature marine ; Studia le profondità marine ; Il posto nelle marine ; Sulla divisa dei marine s; Recipiente da viaggio di liquidi potabili ; Cerca nelle Definizioni