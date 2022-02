La definizione e la soluzione di: Condividere un iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADERIRE

Significato/Curiosità : Condividere un iniziativa

Facebook informazioni Condividere automaticamente e con chi. Oggi è infatti possibile raggruppare gli amici in categorie e scegliere con quali categorie Condividere certe ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con condividere; iniziativa; Sito per condividere video; Una community per condividere viaggi in auto; Social che dà la possibilità di condividere foto; condividere un limite territoriale; Si svolsero nel 1896 per iniziativa di Pierre de Coubertin; La propria quota messa a disposizione per una iniziativa ; Il si all iniziativa ; Si danno a un'iniziativa ; Cerca nelle Definizioni