La definizione e la soluzione di: Centrocampista spagnolo del Real Madrid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ISCO

Significato/Curiosità : Centrocampista spagnolo del Real Madrid

Casemiro (categoria Calciatori del Real Madrid Castilla C.F.) brasiliano, Centrocampista del Real Madrid e della nazionale brasiliana, con cui si è laureato campione del Sud America nel 2019. Centrocampista centrale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con centrocampista; spagnolo; real; madrid; Un centrocampista come Gabriele Oriali; Il Cambiasso ex centrocampista dell Inter; Il centrocampista del calcio detto anche interno; Un Massimo ex centrocampista di Milan e nazionale; Ricardo, grande portiere di calcio spagnolo ; José María, noto uomo politico spagnolo ; Pablo de... grande violinista e compositore spagnolo ; Alberto, ex-ciclista spagnolo ; Il real ity show più longevo... in breve; Grossi depositi di cereal i; Costellazione boreal e; __ real i = anatre selvatiche; Piu... a madrid ; È sempre piú a madrid ; Squadrone di madrid ; È di casa al Bernabéu di madrid ; Cerca nelle Definizioni