La definizione e la soluzione di: Bottone da premere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASTO

Significato/Curiosità : Bottone da premere

Fisarmonica (reindirizzamento da Fisarmonica a bottoni) fila più esterna) e serve soprattutto per equilibrare la mano e per premere il Bottone laterale al mantice che, aprendo i fori dell'aria senza far suonare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con bottone; premere; Accoglie un bottone ; Sembra il bottone della pancia; Foro per il bottone | Venerdì 26 novembre 2021; Foro per il bottone ; Le radici da cui è vano spremere sangue; Spremere l uva nei tini; Macchine per spremere olive; premere il grilletto;