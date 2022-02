La definizione e la soluzione di: Autrici di gesti criminali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ATTENTATRICI

Significato/Curiosità : Autrici di gesti criminali

La banalità del male (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) alla carriera militare. L'autrice sottolinea come il quadro tracciato non sia quello di un efferato criminale, quanto piuttosto di un uomo semplice, la cui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

