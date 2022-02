La definizione e la soluzione di: Asportare, levare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOGLIERE

Significato/Curiosità : Asportare, levare

Episodi di C'era una volta (quinta stagione) e i suoi due fedeli cavalieri, Sir Lancillotto e Sir Percival, sta per levare Excalibur dalla roccia, seguendo una profezia che vede Artù destinato al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

