La definizione e la soluzione di: Arresti in massa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETATE

Significato/Curiosità : Arresti in massa

Rastrellamento del Velodromo d'Inverno (categoria Ebraismo in Francia) Gli Arresti in massa furono compiuti dalla polizia francese nell'intera città di Parigi, il 16 e 17 luglio del 1942. L'operazione, nota con il nome in codice ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con arresti; massa; Precedono gli arresti degli indiziati; arresti negli affari; Gli arresti in casa; Gli arresti in massa; È pericoloso, e va evitato, quello al massa cro!; Capitale dello Stato usa del massa chusetts; Una grande massa di ghiaccio galleggiante; Partenza in massa ; Cerca nelle Definizioni