Appena è composta diventa... cosa passata

Soluzione 4 lettere : LITE

Significato/Curiosità : Appena e composta diventa... cosa passata

cosa nostra «cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Opera letteraria composta di tre parti; Un insalata composta ; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione; È composta di assessori; Quando è fissa diventa mania; Lo è il vino che diventa aspro; Può diventa re stoccafisso e baccalà; Può diventa rlo il merluzzo; cosa che incute timore; Sostanza viscosa che cola dalle conifere; Precede ... cosa a suo tempo in un proverbio; Una risposta di chi non sa che cosa rispondere; Sbriciola ad ogni passata ; passata di padre in figlio; Ritorno in voga di una moda passata ; Il traforo ferroviario al quale si arriva passata Domodossola;