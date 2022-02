La definizione e la soluzione di: Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OMEOTERMO

Significato/Curiosità : Lo e un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante

Febbre (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) elevazione della temperatura corporea al di sopra del valore considerato normale (circa 37 gradi Celsius[senza fonte] per gli esseri umani in condizioni basali) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con animale; grado; mantenere; temperatura; corporea; costante; animale dall aspetto simile a quello della gazzella; L animale che non molla; Il resto di un animale vissuto in era preistorica; Un animale come la grancevola; Il grado di Kojak; L individuo come soggetto in grado di utilizzare razionalmente il denaro; Il grado di capacità funzionale degli occhi; Pari di grado ; Attrezzo necessario a fissare e mantenere pezzi; mantenere la linea; Chi la fa la deve poi mantenere ; La si deve mantenere guidando in Italia; Il preoccupante aumento della temperatura della Terra; Alti di temperatura ; Dispositivo che stabilizza la temperatura ; Serve per misurare la temperatura ; Purissima, incorporea ; Celeste, incorporea ; Appendice corporea ; Rischioso abbassamento della temperatura corporea ; Qualità di ciò che è incostante ; Un azione di usura costante e ripetuta; Immutevole, costante ; costante verifica aziendale che monitora il raggiungimento degli obiettivi di produzione e bilancio; Cerca nelle Definizioni