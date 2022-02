La definizione e la soluzione di: Allungarsi... per afferrare o chiedere l elemosina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : STENDERE LA MANO

Altre definizioni con allungarsi; afferrare; chiedere; elemosina; Prendere, afferrare ; afferrare il senso; afferrare , portare via; Si usa in cucina per afferrare le cose calde; Richiedere con forza e autorità; Che si può richiedere ; Può richiedere punti di sutura; Si può chiedere quello politico; L offerta in elemosina ; Un elemosina interessata; Vive chiedendo l'elemosina ; E' un gesto spontaneo ma non è l'elemosina del generoso; Cerca nelle Definizioni