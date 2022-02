La definizione e la soluzione di: Unità di peso dell orafo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARATO

Significato/Curiosità : Unita di peso dell orafo

Vicenza (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) tessile e orafo, quest'ultimo raggiunge nel capoluogo oltre un terzo del totale delle esportazioni di oreficeria. Il territorio comunale di Vicenza si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

Altre definizioni con unità; peso; dell; orafo; Antiche unità di misura greche di capacità per aridi; Un unità ... alimentare; unità di misura per lampadine; James, l inventore che dà il nome all unità di misura della potenza; Ridotto al peso netto; Di peso ... pari; Un mobiletto appeso in cucina; Come può essere sospeso un sacerdote; Città dell a Provenza con un famoso anfiteatro romano; Punzone dell a Zecca; Gli antichi greci dell a Tessaglia; Pilota italiano trai grandi dell a motonautica; Un peso dell orafo ; Benvenuto, orafo e scultore; Unità di peso dell’orafo ; Come lavora l'orafo ; Cerca nelle Definizioni