La definizione e la soluzione di: Sporge dall edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CORNICIONE

Significato/Curiosità : Sporge dall edificio

Balcone balcone rappresenta un elemento aggiunto al corpo principale dell'edificio, che Sporge, appunto, dal filo della sua superficie, mentre la terrazza è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

Altre definizioni con sporge; dall; edificio; sporge nza della costa; Si sporge ma non cade; Forma la sporge nza del gomito; sporge dalla costa; Si indossa dall a testa; Animale dall aspetto simile a quello della gazzella; Caratterizzata dall a supremazia politica; L imposta sostituita dall Iva; Ambiente di un edificio ; In... cima all edificio ; edificio con più famiglie; Imponente edificio che domina Gubbio; Cerca nelle Definizioni