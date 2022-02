La definizione e la soluzione di: Nikolaj Nikolaevic, chimico russo Nobel nel 1956. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEMENOV

Significato/Curiosità : Nikolaj Nikolaevic, chimico russo Nobel nel 1956

1956 Walter Houser Brattain, William Shockley per la Chimica: Cyril Norman Hinshelwood, Nikolaj Nikolaevic Semënov "Pier Paolo Pasolini" conclude "Le Ceneri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

