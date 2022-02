La definizione e la soluzione di: Guanto per calzolai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MANALE

Significato/Curiosità : Guanto per calzolai

Arte dei calzolai L'Arte dei calzolai è stata una delle Arti Minori delle corporazioni di arti e mestieri di Firenze. Questa corporazione si costituì nel 1273 e dal 1288 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

Altre definizioni con guanto; calzolai; Si lanciava con un guanto ; Nel guanto e nella cravatta; Nel baseball si effettua rigorosamente col guanto ; Con il suo guanto ... si scopre chi ha sparato; Le ripara il calzolai o; II tavolino dei calzolai e dei ciabattini; Rifornisce il calzolai o; Lo lavora il calzolai o; Cerca nelle Definizioni