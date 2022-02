La definizione e la soluzione di: Si forma nel sottosuolo per imbibizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FALDA ACQUIFERA

Altre definizioni con forma; sottosuolo; imbibizione; Artista che bada troppo alla forma esteriore; forma no le poesie; Disciplina che studia forma e struttura del corpo umano; Varietà di forma ggio affine alla mozzarella; Si cavano dal sottosuolo ; Apparecchio antincendio a muro, sopra o sottosuolo ; Piano nel sottosuolo di un edificio; La G dell'INGV che monitora suolo e sottosuolo ; Cerca nelle Definizioni