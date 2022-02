La definizione e la soluzione di: Bob, asso americano del salto in lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BEAMON

Significato/Curiosità : Bob, asso americano del salto in lungo

Batman (sezione Successo ed evoluzione del personaggio) Bat-Man, ovvero l'uomo pipistrello) è un personaggio immaginario ideato da Bob Kane e Bill Finger, protagonista di storie a fumetti pubblicate negli Stati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

Altre definizioni con asso; americano; salto; lungo; Per gli antichi alchimisti era asso ciato al Sole; asso cia scacchisti; Ha la voce in ribasso ; asso ciazione Temporanea d Imprese; Popolo che ha dato il nome a un mare americano ; Un variopinto pappagallo sudamericano ; Il gattopardo americano ; Woody, attore e regista americano ; Quella leggera comprende il salto in lungo; Fa svegliare di soprassalto ; Un ordigno da truppe d assalto ; Apparecchio da assalto al caveau; Lo sbocco del più lungo fiume italiano; Quella leggera comprende il salto in lungo ; L abbreviazione che precede un lungo elenco; Una sosta lungo il viaggio; Cerca nelle Definizioni