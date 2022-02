La definizione e la soluzione di: Aereo da trasporto merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARGO

Significato/Curiosità : Aereo da trasporto merci

Aereo da trasporto Con il termine Aereo da trasporto si intende un velivolo ad ala fissa utilizzato, in modo dedicato, al trasporto di materiali o di passeggeri. Gli aerei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

Certificato aereo ; aereo da combattimento; Il corpo dell aereo ; La fusoliera dell aereo ; Grosso veicolo da trasporto ; Un tipo di trasporto monofune; Sistema di trasporto su rotaie; Veicolo per il trasporto di merci; Una scorta di merci ; Bancale in legno per merci ; John che scrisse La Belle Dame sans merci ; Uno scambio di merci ;