La definizione e la soluzione di: Velivolo che interviene in caso di incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANADAIR

Significato/Curiosità : Velivolo che interviene in caso di incendi

