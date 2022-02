La definizione e la soluzione di: Tina del rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TURNER

Significato/Curiosità : Tina del rock

Tina Turner Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock (Nutbush, 26 novembre 1939), è una cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

