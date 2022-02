La definizione e la soluzione di: Un sistema montuoso dell Europa centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUDETI

Significato/Curiosità : Un sistema montuoso dell Europa centrale

Catena montuosa catena montuosa è un gruppo di montagne facenti parte del medesimo sistema montuoso geologico, confinante con pianure o separato da altre catene montuose da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

Altre definizioni con sistema; montuoso; dell; europa; centrale; Il più diffuso sistema di misurazione; sistema per lo scorrimento delle tende; Prefisso relativo al sistema con l encefalo; sistema re... con un matrimonio; Massiccio montuoso del Niger; Gruppo montuoso dell Abruzzo; Il gruppo montuoso delle tre cime del Lavaredo; Un rilievo montuoso di forma allungata; Un dato dell a data; Le difese dell istrice; Lo hanno i sedili dell auto; Dipendenti dell a Sanità; Scorre tra europa e Asia; Il più grande porto dell europa ; Il terzo fiume d europa ; Prime in europa ; Alimenta la centrale idroelettrica di Isola Serafini; L isola centrale di New York; La più centrale fra le stazioni di Roma; Massiccio in Asia centrale ; Cerca nelle Definizioni