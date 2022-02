La definizione e la soluzione di: Sigla di un tribunale regionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAR

Significato/Curiosità : Sigla di un tribunale regionale

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di Presidente del Consiglio di Stato. ^ Dal settembre 2019. Giustizia amministrativa Consiglio di Stato (Italia) tribunale Amministrativo regionale Consiglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

