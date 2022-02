La definizione e la soluzione di: Dipartimento francese che ha per capoluogo Tolone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosità : Dipartimento francese che ha per capoluogo Tolone

Tolone Tolone (Toulon in francese, Touloun in provenzale) è una città del sud est della Francia, capoluogo del Dipartimento del Varo, parte della regione Provenza-Alpi-Costa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

Altre definizioni con dipartimento; francese; capoluogo; tolone; Si trova nel dipartimento delle Deux-Sèvres; Capoluogo del dipartimento del Loir-et-Cher; Capoluogo del dipartimento dei Pirenei Atlantici; Il dipartimento con Saint-Etienne; Vuitton dell alta moda francese ; Il francese medievale; Elegante alla francese ; Il fisico francese inventore della pentola a pressione; Il capoluogo della Basilicata; Un capoluogo delle Marche; Ha per capoluogo Bourg-en-Bresse; capoluogo del dipartimento del Loir-et-Cher; Lucertolone dei tropici; Hanno un pentolone nelle barzellette; Un lucertolone crestato; Sembra un lucertolone ; Cerca nelle Definizioni