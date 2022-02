La definizione e la soluzione di: Danza popolare spagnola che ci ricorda Ravel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOLERO

Significato/Curiosità : Danza popolare spagnola che ci ricorda Ravel

Boléro (Ravel) il bolero più famoso mai composto, nonché l'opera più popolare del compositore. Nel 1920 Ravel aveva scritto La valse su commissione di Sergej Pavlovic ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

Altre definizioni con danza; popolare; spagnola; ricorda; ravel; La dea dell abbondanza ; Si dice di donna... durante la gravidanza ; Una danza andalusa; Caratteristica danza di Napoli; Sono un tipo di canto popolare italiano; Il popolare Eastwood nel cast di Di nuovo in gioco; Il Pozzetto popolare attore; Un popolare Claudio; Città spagnola sulla costa Blanca; Il nome di un capitano smargiasso nella commedia dell arte spagnola ; I gustosi antipasti della cucina spagnola ; Città spagnola sullo stretto di Gibilterra; Pesce che ricorda un metallo prezioso; Guglielmo di... che ci ricorda un rasoio; Si ricorda nella festa di Purim; E ricorda to per una spada; Una delle tre caravel le; Il velenoso animale detto caravel la portoghese; I limiti... di ravel ; Il ravel compositore; Cerca nelle Definizioni