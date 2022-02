La definizione e la soluzione di: Coraggioso, audace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARDITO

Significato/Curiosità : Coraggioso, audace

Star Trek (serie televisiva) dall'autorevolezza del capitano Kirk, che appare il capo ideale: Coraggioso, audace, generoso e, a volte, un po' impulsivo. Kirk, Spock e McCoy sono personaggi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

Altre definizioni con coraggioso; audace; coraggioso e fiero; Ancor più che coraggioso ; coraggioso ma non valoroso; Più che coraggioso ; audace ... come può essere una scollatura; audace , scollacciata; audace come un film; Energica e vivace, carismatica e audace ;