La definizione e la soluzione di: Cintura per penitenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CILICIO

Significato/Curiosità : Cintura per penitenti

2 euro commemorativi emessi nel 2021 54.000 1º marzo 2021 Descrizione: il disegno raffigura la «Maddalena Penitente», un particolare dell’omonima opera del Caravaggio conservata alla galleria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

Altre definizioni con cintura; penitenti; Lo sono gli indumenti che formano sbuffi al di sopra della cintura ; La cintura d acqua del castello; Un impermeabile con cintura ing; Il gancio che chiude la cintura ; Le tuniche dei penitenti ; La parte delle basiliche bizantine per i penitenti ; Tunica da penitenti ; Cintura ruvida usata dai penitenti religiosi; Cerca nelle Definizioni