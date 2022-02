La definizione e la soluzione di: Che collega l attività di più dicasteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : INTERMINISTERIALE

Significato/Curiosità : Che collega l attivita di piu dicasteri

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

Altre definizioni con collega; attività; dicasteri; On = collega to a Internet; La strada romana che collega va Padova ad Aquileia; Un collega allo stesso livello; collega ta, congiunta; Raggruppa le attività produttive al servizio della grande industria; Completa inattività ; Favorisce attività di interesse sociale; Periodi di inattività ; Il complesso dei dicasteri pontifici; Cerca nelle Definizioni