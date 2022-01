La definizione e la soluzione di: Ha la voce in ribasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROCO

Significato/Curiosità : Ha la voce in ribasso

Speculazione (sezione La posizione della teoria economica) automatici. La speculazione può essere al rialzo, in cui si compra subito un bene per rivenderlo in futuro ad un prezzo maggiore, oppure al ribasso, vendendo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con voce; ribasso; Lo è una voce afona; Dispositivo che impedisce di sentire la propria voce negli auricolari; Dà la propria voce ad altri attori; Hanno la voce strozzata; ribasso nelle quotazioni; In Borsa, rialzo di un titolo che era in ribasso ; Cerca nelle Definizioni