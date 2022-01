La definizione e la soluzione di: Una nave... per condannati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GALEA

Significato/Curiosità : Una nave... per condannati

Costa Concordia (sezione Recupero, rimozione e demolizione del relitto della nave) Costa Concordia è stata una nave da crociera della compagnia di navigazione Costa Crociere, capostipite della Classe Concordia, varata nel 2005 e naufragata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con nave; condannati; Parte anteriore della nave ; Il creatore del signor Bonave ntura; Panne della nave ; Assicurano la nave al molo; Li presentano i condannati ... scontenti; condannati a vita; La pena dell'esilio a cui venivano condannati gli Ateniesi; Si può essere condannati a quelli domiciliari; Cerca nelle Definizioni