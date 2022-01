La definizione e la soluzione di: Torneo del Grande Slam di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : AUSTRALIAN OPEN

Significato/Curiosità : Torneo del Grande Slam di tennis

Grande Slam (tennis) Nel tennis, sia in ambito maschile sia in quello femminile, il termine Grande Slam (termine mutuato dal gioco del bridge, che designa il colpo massimo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con torneo; grande; slam; tennis; torneo sportivo dedicato a chi non c è più ing; torneo per i grandi tennisti; Garros: torneo di tennis; torneo del Grande Slam che si tiene a New York; John Maynard, grande economista britannico; Ricardo, grande portiere di calcio spagnolo; Francis _ Fitzgerald: Il grande Gatsby; Vocabolo per indicare una grande quantità; Così sono detti i guardiani della rivoluzione islam ica; Fondamentalisti islam ici; Torneo del Grande slam che si tiene a New York; Fondamentalisti islam ici di origine afghana; Il nome del tennis ta Federer; Il colpo senza rimbalzo del tennis ta; Rafael __, grande tennis ta; Adriano, grande tennis ta; Cerca nelle Definizioni