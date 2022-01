La definizione e la soluzione di: Tace soltanto per metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosità : Tace soltanto per meta

Così parlò Zarathustra (sezione Di mille e una meta) Arrivato alla fine del cammino Zarathustra è stanco e nostalgico. Tutto Tace intorno a lui. Questo silenzio lo fa ragionare sul suo amore in quanto solitario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

