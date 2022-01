La definizione e la soluzione di: Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EGOISTI

Significato/Curiosità : Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi

Il principe (categoria Collegamento interprogetto a Wikiquote presente ma assente su Wikidata) fanno per maliziosa ambizione, e allora è segno che pensano più a loro stessi che al Principe: sono questi che il Principe deve temere e di cui deve guardarsi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; coloro; pensano; soltanto; stessi; sono in piena luce; sono in aula; Lo sono certe carte rese impermeabili; Si possono chiudere con i gemelli; coloro che dirigono le scuole; La... scelta per coloro che hanno votato per la Brexit; Vi ripongono le valigie coloro che viaggiano in macchina; coloro che ricevono una casa popolare; pensano sempre l uno all altra; Non pensano mai al dopo; pensano al domani; Si dice di persone... che pensano di saper tutto; Tace soltanto per metà; Riservato soltanto a poche persone; Lo può scagliare soltanto il Papa; I metri superati soltanto da 14 cime sulla Terra; Composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche difterenti; Ruotare su se stessi ; Delitto contro se stessi ; Nato dagli stessi genitori; Cerca nelle Definizioni