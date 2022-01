La definizione e la soluzione di: Sono in aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UL

Significato/Curiosità : Sono in aula

aula cercando il significato in architettura religiosa, vedi aula (chiesa). Disambiguazione – Se stai cercando il significato in architettura delle sedi delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

