La definizione e la soluzione di: Scritti senza le consonanti.

Soluzione 2 lettere : II

Significato/Curiosità : Scritti senza le consonanti

Affricata alveolare sorda (categoria consonanti alveolari) importante notare che in italiano la consonante /t?s/, così come la sonora corrispondente /d?z/ (e come le altre tre consonanti /?/, /?/ e /?/), in posizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

