La definizione e la soluzione di: Scorre tra Europa e Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : URAL

Significato/Curiosità : Scorre tra Europa e Asia

Ural Kuma-Manyc, al Mar Nero e allo stretto del Bosforo e dei Dardanelli, segna il confine comunemente accettato tra Europa e Asia. Nasce dal versante orientale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

