La definizione e la soluzione di: Si scaricano su cellulari e tablet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APP

Significato/Curiosità : Si scaricano su cellulari e tablet

Rivoluzione digitale (sezione Analogico e digitale) netbook, tablet e smartphone ed esercita una forte influenza su settori tradizionali, quali la musica, l'editoria, il cinema e la distribuzione. Si possono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

