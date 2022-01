La definizione e la soluzione di: Riporta il titolo e l autore del libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPERTINA

Significato/Curiosità : Riporta il titolo e l autore del libro

libro copertina di un libro. Di norma, Riporta le indicazioni di titolo e autore. La "quarta di copertina" o "copertina posteriore" o "piatto inferiore" è l'ultima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con riporta; titolo; autore; libro; Frasi altrui riporta te in un discorso; riporta no notizie relative a dodici mesi; riporta re fatti; riporta ti nella pienezza dei propri poteri; Era il titolo di Creso; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; Il titolo che spettò anche al Petrarca; Gino cantautore ; Il noto cantautore di Ti pretendo; L autore de La secchia rapita; Georges famoso cantautore francese del secolo scorso; Vi si tiene il Salone del libro ; __ e pregiudizio, libro di Jane Austen; Un libro che riguarda dodici mesi; 11 primo libro della Bibbia; Cerca nelle Definizioni