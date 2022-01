La definizione e la soluzione di: Recipienti da forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGLIE

Significato/Curiosità : Recipienti da forno

Anelletti al forno "timballetti", che vengono preparate in Recipienti d'alluminio a forma di tronco di cono. ^ Ricetta Anelletti al forno, su GialloZafferano.it. URL consultato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con recipienti; forno; recipienti per distillare; recipienti per l olio; recipienti che contengono mosto; recipienti dei lavabi; Una funzione del forno ; Quelle al forno si preparano con ragù e besciamella; Nelle cucine: forno a __; forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Cerca nelle Definizioni