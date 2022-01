La definizione e la soluzione di: Quello di Carlo Magno fu Romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPERO

Significato/Curiosità : Quello di Carlo Magno fu Romano

Carlo Magno Se stai cercando altri significati, vedi Carlo Magno (disambigua). Carlo, detto Magno o CarloMagno o Carlo I detto il Grande, dal latino Carolus Magnus ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

