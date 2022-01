La definizione e la soluzione di: Quella rossa è la barbabietola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Significato/Curiosità : Quella rossa e la barbabietola

Beta vulgaris (reindirizzamento da barbabietola) anche il consumo della radice (specialmente la variante rossa). Lo sviluppo delle colture di barbabietola è strettamente legato alla scoperta dello zucchero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

