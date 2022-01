La definizione e la soluzione di: C è quella di arrangiarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARTE

Significato/Curiosità : C e quella di arrangiarsi

L'arte di arrangiarsi L'arte di arrangiarsi (disambigua). L'arte di arrangiarsi è un film del 1954 diretto da Luigi Zampa. Rappresenta l'ultima parte di una trilogia ideata e sceneggiata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con quella; arrangiarsi; quella rossa è la barbabietola; È pop quella di Andy Warhol; Afrodite è quella dell amore; quella leggera comprende il salto in lungo; Cerca nelle Definizioni