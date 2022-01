La definizione e la soluzione di: Le è ogni corpo solido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : TRIDIMENSIONALE

Significato/Curiosità : Le e ogni corpo solido

Meccanica dei solidi spostamenti). ogni corpo solido è caratterizzato dal fatto di possedere una propria configurazione naturale (una propria geometria iniziale a riposo) e dalla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

