La definizione e la soluzione di: Imprevedibilità della sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALEA

Significato/Curiosità : Imprevedibilita della sorte

Nassim Nicholas Taleb sulla casualità, tramite saggi non tecnici che si focalizzano sull'imprevedibilità della sorte, sul "cigno nero", che consiste in un evento imprevisto (e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

