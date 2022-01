La definizione e la soluzione di: Ne furono rappresentanti anche Cicerone e Ottaviano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CIVILTÀ ROMANA

Significato/Curiosità : Ne furono rappresentanti anche Cicerone e Ottaviano

Marco Tullio Cicerone Disambiguazione – "Cicerone" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Cicerone (disambigua). Marco Tullio Cicerone (in latino: Marcus Tullius ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con furono; rappresentanti; anche; cicerone; ottaviano; I toscani che furono assediati da Castruccio Castracani; furono scoperti da Roentgen nel 1895; Quelli siciliani furono un insurrezione; Lo furono Paolo e Francesca; rappresentanti diplomatici; I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I'Universo; Autorevoli rappresentanti ; Importanti rappresentanti del clero; Alberi anche silvestri; C è anche quello generazionale; C è anche quello millefiori; La si fa anche nel box; Molto preparati nella lingua di cicerone ; Le pronunciò cicerone ; Fu accusato da cicerone ; La... camicia di cicerone ; Il Marco Vipsanio amico di ottaviano Augusto; Dominare... come ottaviano ; Una vittoria di ottaviano ; Figlio di Cleopatra fatto uccidere da ottaviano ; Cerca nelle Definizioni