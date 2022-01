La definizione e la soluzione di: Finire in fondo al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INABISSARSI

Significato/Curiosità : Finire in fondo al mare

mare Adriatico (disambigua). Il mare Adriatico è l'articolazione del mar Mediterraneo orientale situata tra la penisola italiana e la penisola balcanica; suddiviso in Alto Adriatico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con finire; fondo; mare; Destinati a non finire mai; Inciampare e finire per terra; finire pesantemente a terra; finire in secca; fondo di calamai; In fondo alle pentole; Il fondo del fiume; fondo di valle; Prendere il mare ; Popolo che ha dato il nome a un mare americano; Si usa per bitumare ; Circondata da un mare di amici;