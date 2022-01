La definizione e la soluzione di: Ettore, il regista del film Una giornata particolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCOLA

Significato/Curiosità : Ettore, il regista del film Una giornata particolare

Ettore Scola soprattutto per aver diretto film come C'eravamo tanto amati (1974), Brutti, sporchi e cattivi (1976), Una giornata particolare (1977), La terrazza (1980) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

