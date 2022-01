La definizione e la soluzione di: Effettua immersioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosità : Effettua immersioni

Palombaro (sezione Fisiologia dell'immersione) consentire al palombaro i movimenti fuori dall'acqua. Il palombaro Effettua l'immersione respirando il gas a circuito aperto, in pratica come un subacqueo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con effettua; immersioni; Un codice per effettua re versamenti; Si effettua risalendo alla superficie; Si effettua con un ferro caldo; Generalmente la si effettua di piacere; immersioni in costume; Città egiziana balneare famosa per le immersioni ; Esperti di immersioni ; Quella corallina è un paradiso delle immersioni ; Cerca nelle Definizioni