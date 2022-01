La definizione e la soluzione di: Completamente priva di danni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDENNE

Significato/Curiosità : Completamente priva di danni

Caduti del lavoro (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) incidenti con danni permanenti sono quelli che comportano mutilazioni o simili e danni alla salute che non sono guaribili Completamente. In Italia, nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con completamente; priva; danni; Processo che permette di asciugare completamente ; Imbacuccarsi completamente in una coperta; Coprire completamente con un velo; Caduto completamente nel dimenticatoio; Philip, detective priva to; priva di umidità; Uscio di uso priva to; priva di acqua oppure di sentimenti; Se esplode fa pochi danni ; Pagare i danni ; Valutano i danni ; danni alla nave; Cerca nelle Definizioni