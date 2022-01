La definizione e la soluzione di: Centro di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OM

Centro storico di Roma Il Centro storico di Roma è stato riconosciuto, sin dal 1980, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Esso comprende 14,308 km² di superficie del territorio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

